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Общество23 июля 2022 8:10

В Волгограде колесо обозрения в ЦПКиО запустят через неделю после остановки с людьми

Сначала аттракцион пройдет техническое освидетельствование
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Колесо обозрения начнет работать через неделю.

Колесо обозрения начнет работать через неделю.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде начнет работать через неделю после того, как аттракцион остановился вместе с людьми. Перед этим его отремонтируют. Запустят чертово колесо в эксплуатацию только после обследования и технического освидетельствования, сообщил сайту volgograd.kp.ru директор парка Андрей Еркин.

- После ремонта аттракциона запланировано его техническое освидетельствование специализированной организацией и обследование электрооборудования специальной электролабораторией, - рассказал Андрей Еркин.

Согласно заключению внутренней комиссии, более 20 волгоградцев, в том числе 10 детей, оказались запертыми в кабинках на колесе обозрения из-за внештатного автоматического включения системы подогрева. При этом сотрудники парка, которые 20 июля работали на аттракционе, правильно действовали на каждом этапе. Однако эвакуировать застрявших на чертовом колесе людей пришлось спасателям.