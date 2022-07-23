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Общество23 июля 2022 7:56

В Волгограде помещения «СуперМАНа» может занять бизнесмен из Чечни

Он единственный подал заявку на торгах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пока помещения на Центральном рынке пустуют.

Пока помещения на Центральном рынке пустуют.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Опустевшие в этом году площади «СуперМАНа» на Центральном рынке Волгограда может получить в аренду бизнесмен из Чечни Шамиль Абаев. Пока он один подал заявку на участие в торгах. Что может появиться на месте магазина, пока не ясно. Но по данным открытых источников, основной вид деятельности коммерсанта - торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Напомним, МУП «Центральный рынок» Волгограда дважды выставлял на торги площади «СуперМАНа» - около трех тысяч квадратных метров торговых помещений и небольшой склад в подвале. На первых торгах желающих взять их в аренду за 2,8 миллиона рублей в месяц не нашлось. Во второй раз помещение поделили на три лота. Договор аренды будет действовать в течение пяти лет. За это время собственник собирается заработать 128 миллионов рублей.