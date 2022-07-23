В Волгограде помещения «СуперМАНа» может занять бизнесмен из Чечни

Пока помещения на Центральном рынке пустуют. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Опустевшие в этом году площади «СуперМАНа» на Центральном рынке Волгограда может получить в аренду бизнесмен из Чечни Шамиль Абаев. Пока он один подал заявку на участие в торгах. Что может появиться на месте магазина, пока не ясно. Но по данным открытых источников, основной вид деятельности коммерсанта - торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Напомним, МУП «Центральный рынок» Волгограда дважды выставлял на торги площади «СуперМАНа» - около трех тысяч квадратных метров торговых помещений и небольшой склад в подвале. На первых торгах желающих взять их в аренду за 2,8 миллиона рублей в месяц не нашлось. Во второй раз помещение поделили на три лота. Договор аренды будет действовать в течение пяти лет. За это время собственник собирается заработать 128 миллионов рублей.