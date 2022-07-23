На трассе под Волгоградом насмерть сбили пенсионера

Устроившего смертельное ДТП водителя разыскивает полиция. Фото: Иван ВИСЛОВ

В городе Волжском днем в пятницу 24-летний водитель «ВАЗ-21124» сбил на внутриквартальном проезде во дворах 11-летнюю девочку. Еще одного пешехода неизвестный водитель насмерть сбили ночью на дороге в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

Смертельное ДТП с участием пешехода произошло на московской трассе в Иловлинском районе около 23 часов. 67-летний мужчина получил несовместимые с жизнью множественные травмы и скончался на месте до приезда скорой. Водитель, который его сбил, скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Ребенок попал под колеса машины 22 июля на улице Пушкина в Волжском. По предварительным данным, 11-летняя девочка перебегала дорогу у первого подъезда дома №94. От удара школьница получила ушибы и травму головы. С места ДТП ее увезли в больницу.