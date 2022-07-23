В Ростовской области задержали ограбившего волгоградку жителя Анапы

Мужчина три месяца был в федеральном розыске. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Волгоградские полицейские 21 июля 2022 года задержали в Ростовской области жителя Анапы, который три месяца находился в федеральном розыске. Ранее судимый 26-летний мужчина в мае украл у пенсионерки из Волгограда драгоценности и сбережения на 1,1 миллиона рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

Как установили полицейские, в майские праздники мужчина был в Волгограде по делам. Проходя по улице частного сектора, он заметил, что дверь в один из домов открыта, а 58-летняя хозяйка в огороде. Зашел в дом и украл золотые украшения и деньги. Общая сумма украденного – более миллиона рублей. После в доме нашли отпечатки пальцев ранее судимого жителя Анапы. Спустя три месяца его задержали в Морозовске. Украденное подозреваемый уже успел потратить. Ближайшие месяцы он проведет в СИЗО.