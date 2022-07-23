В Волгоградской области с 25 июля ускорят три электрички

Электрички поедут быстрее. Фото: ПривЖД

В Волгоградской области с понедельника, 25 июля 2022 года, будут быстрее ходить пригородные поезда на трех маршрутах. Пассажиры смогут меньше времени проводить в пути в электричках Волгоград-1 – Донская, Волгоград-1 – Кривомузгинский и Волгоград-1 – Ложки. Поезда ускорят почти на полчаса, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

- В среднем поезда будут ускорены на 26 минут за счет увеличения скорости проследования по некоторым перегонам, - рассказали в ПривЖД.

График движения электричек частично изменится и на других маршрутах в Волгоградской области. С 25 июля 2022 года обновят расписание поездов Котельниково – Волгоград-1, Суровикино – Волгоград-1, а также городских электричек на маршруте Южная – Тракторная.