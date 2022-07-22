В Волгограде без электричества в субботу оставят 4 района

Некоторые волгоградцы останутся без света в субботу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде некоторым жителям не повезет в субботу. Их на целый день оставят без электричества. Свет будет отсутствовать на 19 улицах в четырех районах областного центра. Электроснабжения 23 июля не будет в Красноармейском, Кировском, Советском и Краснооктябрьском районах. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

В Красноармейском районе с 10.00 до 19.00 обесточат ул. 2-ю Штурманскую, 9а, 11, 13, 19, ул. Николаевскую, 11, 13, 15, ул. Танеева, 20. В Кировском районе с 10.00 до 16.00 электричества не будет на ул. Шумилова, 73, 77, с 9.00 до 17.00 – на ул. Алычевой, 21-35, ул. Абрикосовой, 28-46, ул. Каштановой, 29-47, 32-50, ул. Апельсиновой, 28-48, 31-47.

В Советском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 19.00 возникнут у жителей следующих адресов: ул. Прямая, 1а, 1б, 1-11, 2а, 2-18, 11а, 11б, 18а, 20, ул. Межевая, 1а, 1-11, 13а, 15а, 15-21, ул. Мариупольская, 39а, 39-43, ул. Лужниковская, 1-9, 2-6, ул. Районная, 42, 42б. В Краснооктябрьском районе без света останутся с 9.00 до 17.00 ул. Смирнова, 1а, 1-19, 2-16, пер. Смирнова, 1-7, 2, 4, пер. Вязниковский, 3-7, 24-28, ул. Жданова, 2-22, 5-43, ул. Ломоносова, 10а, 10-18, 15-41, 18/1, 20-36, 36а, 40, 46, 47, 48, 52, 55, ул. Типографская, 40.