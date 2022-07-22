В Волжском 3 человека пострадали в ДТП с внедорожником и маршруткой

Госпитализация потребовалась двум из трех пострадавших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 22 июля в Волжском 3 человека пострадали в ДТП. В 16.00 на разворотном кольце площади Карбышева водитель на «Toyota RAV4» не справился с управлением и вылетел на островок безопасности. Затем внедорожник снова оказался на проезжей части и врезался в маршрутку «Газель» №24а. Информацию о ДТП сайту volgograd.kp.ru подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла на разворотном кольце площади Карбышева. Скриншот с портала "Яндекс.Пробки".

Травмы получили 75-летняя пассажирка маршрутки и 62-летний водитель «Toyota RAV4». Их увезли в больницу. Также пострадала 57-летняя пассажирка внедорожника, медики оказали ей помощь на месте ДТП, от госпитализации женщина отказалась.

На месте аварии продолжают работать инспекторы ГИБДД, бригада скорой помочи и сотрудники МЧС.