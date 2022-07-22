Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июля 2022 15:09

В Волжском 3 человека пострадали в ДТП с внедорожником и маршруткой

«Toyota» вылетела на островок безопасности, а затем протаранила «Газель»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Госпитализация потребовалась двум из трех пострадавших

Госпитализация потребовалась двум из трех пострадавших

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 22 июля в Волжском 3 человека пострадали в ДТП. В 16.00 на разворотном кольце площади Карбышева водитель на «Toyota RAV4» не справился с управлением и вылетел на островок безопасности. Затем внедорожник снова оказался на проезжей части и врезался в маршрутку «Газель» №24а. Информацию о ДТП сайту volgograd.kp.ru подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла на разворотном кольце площади Карбышева. Скриншот с портала "Яндекс.Пробки".

Авария произошла на разворотном кольце площади Карбышева. Скриншот с портала "Яндекс.Пробки".

Травмы получили 75-летняя пассажирка маршрутки и 62-летний водитель «Toyota RAV4». Их увезли в больницу. Также пострадала 57-летняя пассажирка внедорожника, медики оказали ей помощь на месте ДТП, от госпитализации женщина отказалась.

На месте аварии продолжают работать инспекторы ГИБДД, бригада скорой помочи и сотрудники МЧС.