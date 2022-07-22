В Волгограде волонтеры ищут дом собаке, которую предали хозяева

Фото: Наталья Миндрина.

Волонтеры волгоградского приюта «Лисена» вновь ищут дом симпатичной собаке по кличке Жужа. Полгода назад щенка пристроили в семью, но недавно хозяева вернули питомца обратно, не объяснив причин такого решения. Сейчас в глазах собаки читается печаль, она не понимает, почему с ней так поступили.

- Даже если меняется место жительства я не верю, что маленькая собачка для этого большая проблема, - считает директор приюта Наталья Миндрина.

Для Жужи ищут ответственных владельцев, готовых не только кормить и выгуливать, но и заниматься воспитанием. Обращаться к куратору (телефон для связи: 8-90-33-164-345).