На строящейся в Волго-Ахтубинской пойме трассе готовятся к укладке асфальта

Развязку строят в районе съезда на Лебяжью поляну. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области полным ходом идет строительство трассы в Волго-Ахтубинской пойме, которая станет частью мостового перехода через Волгу, соединив уже готовые мосты и дороги. Сейчас дорожники на первом этапе строительства. Они возводят важную транспортную развязку. Уже засыпали основание дороги щебнем и готовятся укладывать асфальт.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в областной администрации, подрядчик сейчас работает в районе съезда на Лебежью поляну, и на строительство основания дороги ушло уже больше миллиона кубометров песка. Сверху положили геосетку, засыпали щебнем. Следующий этап – укладка двух слоев асфальта. Предстоит построить полуторакилометровый участок. По нему в скором времени пустят движение.

- Параллельно продолжаются работы по устройству водопропускных труб и ливнёвки, подготовлены закладки под устройство фонарей освещения, - говорят в администрации региона. Также в пойме кипят работы на мостах через ерики Гнилой и Осинки. Всего там трудятся порядка 300 рабочих.

Объект возводят на деньги проекта «Безопасные и качественные дороги», недавно на него выделили дополнительное финансирование.