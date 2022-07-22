Волгоградцев ждут дождливые и прохладные выходные

В Волгограде в выходные будет дождливо и свежо Фото: Михаил ФРОЛОВ

На предстоящих выходных волгоградцам вряд ли удастся позагорать и поплавать на водоемах или открытых бассейнах. Погода для этого располагать не будет. В субботу и воскресенье в Волгограде и области прогнозируются кратковременные дожди с грозами. 23 июля местами пройдут ливни с градом и штормовым северным ветром, порывы будут достигать 21-26 м/с. В ночь на субботу по области температура будет +12...+17º, при прояснении до +9º, днем +21...+26º, местами до +29º. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в Волгограде в ночные часы +15...+17º, днем +24...+26º.

В воскресенье на территории региона прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Северный ветер будет дуть с порывами 7-12 м/с в Волгограде и 15-20 м/с в районах. По области в ночь на 24 июля ожидается +12...+17º, днем +20...+25º. В Волгограде ночью +15...+17º, днем +22...+24º.

Несмотря на похолодание, в Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Как сообщает региональный Главк МЧС, 5 наивысший класс горимости леса 22 и 23 июля объявлен в Иловлинском, Клетском, Палласовском районах. 4 класс горимости леса – в Серафимовичском и Кумылженском районах.