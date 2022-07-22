В Волгограде ищут пропавшего 15-летнего подростка

В полицию Краснооктябрьского района Волгограда обратились родители 15-летнего Б. Подросток ушел из дома 21 июля. Но не вернулся ни вечером, ни к утру. Друзья не знают, где находится школьник. Мальчишка несколько раз ответил на звонки, он жив, но пока возвращаться отказался. Родственники за него волнуются. Сейчас подростка ищут и полицейские, и волонтеры, и родственники. Но результата нет.

На вид подростку 15 лет, среднего телосложения, высокий, волосы русые, глаза карие.

- Был одет в черную толстовку с капюшоном с белой надписью на груди, серую футболку, серые кроссовки, черные трико с черно-белыми аппликациями по бокам. На лице постоянно носит медицинскую маску, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

Всех, кто видел подростка, просят позвонить по номерам 89667890888 и 89093785265 или в дежурную часть полиции по Краснооктябрьскому району (8442) 93-74-90 или по «02».

23 июля пропавшего подростка обнаружили полицейские.