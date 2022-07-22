Волгоградцам продлили запрет на посещение лесов

В Волгоградской области запрет на посещение лесов продлили до 11 августа Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов. Ограничения для жителей и гостей региона теперь действуют до 11 августа. Эта мера связана из-за высокой пожарной опасностью, которая сохраняется на территории всей области. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомприроды.

Запрет на посещение лесов было введено с 10 июня и регулярно продлевается. В зеленые массивы нельзя попасть ни пешим отдыхающим, ни на машинах. На территориях установлены информационные стенды. За ситуацией с пожарами в лесах ведется постоянный мониторинг, в том числе с использованием квадрокоптеров.

С начала 2022 года в лесах региона зарегистрировано 7 лесных пожаров на общей площади 199,2 га. Все они ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения, объекты экономики и населенные пункты не пострадали, - отметили в облкомприроды.

Также в регионе действует особый противопожарный режим. За разведение огня в неположенном месте волгоградцы рискуют быть наказанными крупными штрафами.