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Общество22 июля 2022 13:17

В Волгоградской области втрое увеличили срок приема заявлений от охотников

Обратиться за разрешением на охоту можно будет за 30 дней вместо 10
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Получить разрешение будет проще.

Получить разрешение будет проще.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области до 30 дней увеличили срок приема заявлений на выдачу разрешений на охоту на пушных животных и птиц, для которых нет сезонных норм и лимитов добычи. Закон принят региональным парламентом и опубликован, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной Думе.

Согласно поправкам, теперь волгоградские охотники смогут обратиться за разрешением на охоту гораздо раньше - за 30 дней до начала ее срока. Объяснили свое решение депутаты тем, что в год в облкомприроды поступает по 16-18 тысяч заявлений и в сжатые сроки обработать их все и выдать разрешения на добычу просто не успевают.

Что касается дичи и пернатых, на добычу которых каждый год устанавливают лимиты, то в этом случает подать заявление можно будет как и раньше - за 10 дней до начала охоты.