В Волгоградской области втрое увеличили срок приема заявлений от охотников

Получить разрешение будет проще. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области до 30 дней увеличили срок приема заявлений на выдачу разрешений на охоту на пушных животных и птиц, для которых нет сезонных норм и лимитов добычи. Закон принят региональным парламентом и опубликован, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной Думе.

Согласно поправкам, теперь волгоградские охотники смогут обратиться за разрешением на охоту гораздо раньше - за 30 дней до начала ее срока. Объяснили свое решение депутаты тем, что в год в облкомприроды поступает по 16-18 тысяч заявлений и в сжатые сроки обработать их все и выдать разрешения на добычу просто не успевают.

Что касается дичи и пернатых, на добычу которых каждый год устанавливают лимиты, то в этом случает подать заявление можно будет как и раньше - за 10 дней до начала охоты.