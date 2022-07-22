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Общество22 июля 2022 12:59

Мэрия Волгограда покупает еще 247 квартир для жильцов аварийных домов

Площадь жилья составит от 27 до 71,7 квадратных метра
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Квартиры в новостройках передадут жильцам после сдачи домов.

Квартиры в новостройках передадут жильцам после сдачи домов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде скоро станут новоселами и переедут в новостройки жители еще 247 квартир в аварийных домах. Новое жилье для них закупает муниципалитет через аукционы. Семьям из ветхих домов передадут 71 однокомнатную, 93 двухкомнатные и 83 трехкомнатные квартиры площадью от 27 до 71,7 квадратных метров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Переселяют волгоградцев из аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Новое жилье должны быть полностью готово – с сантехникой, чистовой отделкой, плитой на кухне. Качество проверят сотрудники мэрии. Ну а те, кто решит самостоятельно выбрать жилье на первичном или вторичном рынке, вместо квартиры могут получить компенсацию по рыночной стоимости. Так сделали уже более 300 семей.