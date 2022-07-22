Град, побивший поля в Волгоградской области, попал на видео

Лето на один день превратилось в зиму.

В соцсетях появилось видео непогоды в Ольховском районе. Автор ролика удивляется огромному граду на полях по пути в район. В ладонях у нее горсти крупного льда, а зелень на заднем фоне покрыта слоем снега.

До этого бахчеводы из Камышина выкладывали фото и видео побитых градом арбузов.

Все это последствия урагана 14 июля.

В этот день по нашему району прошел град, - рассказали сайту Volgograd.kp.ru в отделе сельского хозяйства администрации Ольховского района. - Побило много полей, на которых выращивают озимые, яровые и подсолнечник. К нам в отдел обратились 12 сельхозтоваропроизводителей – все пострадали от непогоды. Поля у нас люди не страхуют, поэтому все убытки лежат на них. Буквально вчера приезжали из Россельхознадзора, чтобы оценить понесенный ущерб. Сегодня снова ветер, но пока идет только дождь.

МЧС дает штормовое предупреждение на 22 и 23 июля. Ветер поднимется до 26 метров в секунду, пройдут ливни, дожди, град.