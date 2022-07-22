Волгоградец зарезал проходившего мимо мужчину перочинным ножом

Следком возбудил уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

48-летний житель Советского район Волгограда стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, мужчину подозревают в расправе над 52-летним волгоградцем.

Инцидент произошел утром 22 июля возле дома №6 на улице Слепцова. Мужчины ранее были знакомы. Они случайно встретились во дворе и поругались.

- При разговоре между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый, достав имеющийся при нем перочинный нож, нанёс им один удар в область живота своего знакомого, после чего скрылся, - уточнили в следкоме.

Раненный волгоградец дошел до соседнего дома. Очевидец вызвал ему скорую, но мужчина скончался прямо на улице. Сотрудники правоохранительных органов задержали. Ведется расследование.