Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июля 2022 12:37

Волгоградец зарезал проходившего мимо мужчину перочинным ножом

Следком возбудил уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Следком возбудил уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело

Фото: Михаил ФРОЛОВ

48-летний житель Советского район Волгограда стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, мужчину подозревают в расправе над 52-летним волгоградцем.

Инцидент произошел утром 22 июля возле дома №6 на улице Слепцова. Мужчины ранее были знакомы. Они случайно встретились во дворе и поругались.

- При разговоре между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый, достав имеющийся при нем перочинный нож, нанёс им один удар в область живота своего знакомого, после чего скрылся, - уточнили в следкоме.

Раненный волгоградец дошел до соседнего дома. Очевидец вызвал ему скорую, но мужчина скончался прямо на улице. Сотрудники правоохранительных органов задержали. Ведется расследование.