17-летнему волгоградцу грозит срок за обман банкомата

Подростку грозит срок до трех лет. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Волгограде прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение и направила в мировой суд уголовное дело 17-летнего парня, которого обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств платежа. За обман банкомата подростку грозит до трех лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Как установили следователи, 12 марта этого года подросток сообщил сотрудникам банка о поломке банкомата во время проведения финансовой операции. В результате парень получил 7,9 тысячи рублей. Но служба безопасности быстро раскрыла обман и сообщила о произошедшем в полицию.

В итоге 17-летний парень во всем сознался, ущерб банку возместили родители. Но подростка все равно ждет суд. Уголовная ответственность по этой статье наступает с 16 лет и максимальное наказание – до 3 лет тюрьмы. Кроме того, волгоградца поставят на учет.