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Общество22 июля 2022 12:00

Жителю Волгоградской области по требованию прокуратуры вернули 160 тысяч пенсии

В Киквидзенском районе по иску прокуратуры восстановлены права пенсионера
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пенсионер недосчитался солидной суммы.

Пенсионер недосчитался солидной суммы.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

74-летний житель Киквидзенского района пожаловался в прокуратуру, что в 2021 году ему при перерасчете уменьшили честно заработанную пенсию. Из-за этого за год мужчина недосчитался более 160 тысяч рублей досрочной страховой пенсии по старости. После представления прокуратуры, ПФР исправил ошибку и вернул недоначисленную сумму, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Как установили в ходе прокурорской проверки, бывший строитель московского метрополитена вышел на пенсию досрочно в 1998 году, когда ему было 50 лет. В июле 2021 года во время очередной индексации досрочной страховой пенсии по старости сумма выплаты в документах резко уменьшилась. Ошибку в начислениях уже исправили.