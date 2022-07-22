Жителю Волгоградской области по требованию прокуратуры вернули 160 тысяч пенсии

Пенсионер недосчитался солидной суммы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

74-летний житель Киквидзенского района пожаловался в прокуратуру, что в 2021 году ему при перерасчете уменьшили честно заработанную пенсию. Из-за этого за год мужчина недосчитался более 160 тысяч рублей досрочной страховой пенсии по старости. После представления прокуратуры, ПФР исправил ошибку и вернул недоначисленную сумму, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Как установили в ходе прокурорской проверки, бывший строитель московского метрополитена вышел на пенсию досрочно в 1998 году, когда ему было 50 лет. В июле 2021 года во время очередной индексации досрочной страховой пенсии по старости сумма выплаты в документах резко уменьшилась. Ошибку в начислениях уже исправили.