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Происшествия22 июля 2022 11:39

Пенсионерка из Волгограда перевела мошенникам 2,1 млн рублей

За сутки волгоградцы отдали аферистам более 3 млн
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Потерпевшие обратились в полицию.

Потерпевшие обратились в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Волгоградской области за сутки обратились несколько жителей, заявивших о мошенничестве. Люди разных возрастов отдали аферистам порядка 3 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 63-летняя пенсионерка из Дзержинского района города-героя перевела преступникам, притворившимся сотрудниками банка, 2,1 миллиона.

Еще 815 тысяч рублей злоумышленникам отдала 34-летняя бизнесвумен из Ворошиловского района. Ее испугали взломом банковского счета. По этой схеме 56-летняя волгоградка перечислила 150 тысяч. Еще на полмиллиона аферистов обогатила 46-летняя женщина из Тракторозаводского района.

По всем заявлениям проводится проверка.