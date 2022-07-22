Пенсионерка из Волгограда перевела мошенникам 2,1 млн рублей

Потерпевшие обратились в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Волгоградской области за сутки обратились несколько жителей, заявивших о мошенничестве. Люди разных возрастов отдали аферистам порядка 3 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 63-летняя пенсионерка из Дзержинского района города-героя перевела преступникам, притворившимся сотрудниками банка, 2,1 миллиона.

Еще 815 тысяч рублей злоумышленникам отдала 34-летняя бизнесвумен из Ворошиловского района. Ее испугали взломом банковского счета. По этой схеме 56-летняя волгоградка перечислила 150 тысяч. Еще на полмиллиона аферистов обогатила 46-летняя женщина из Тракторозаводского района.

По всем заявлениям проводится проверка.