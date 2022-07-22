В Волгоградской области на станции задымился товарный поезд

ЧП не повлияло на движение других поездов. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 21 июля в Волгоградской области задымился товарный поезд. ЧП произошло на станции «Палласовка». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, задымление было обнаружено в вагоне с углем.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые не дали распространиться огню и справились с задымлением. Во время происшествия никто не пострадал. Сообщается, что случившееся не представляло экологической угрозы. Также дым в вагоне с углем не повлиял на движение других поездов.