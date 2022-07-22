В Волгограде суд конфисковал у запрещенной организации «Свидетели Иеговы» имущество

Решение не вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал ничтожным договор дарения между представителями запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы» с аналогичным объединением. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, религиозной организации принадлежал участок земли с домом. В 2017 году Верховный суд ликвидировал секту, постановив обратить все имущество в пользу страны.

Однако чуть ранее организация передарила участок с постройкой другому объединению, надеясь, что по закону даренное не отберут. Но сделка была недобросовестной.

- Договор пожертвования недвижимого имущества был заключён с целью избежать наступления неблагоприятных для Местной религиозной организации последствий, - отметили в суде.

Сделку признали ничтожной, имущество будет конфисковано в пользу государства.