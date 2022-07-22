Волгоградец вступился за дочь и чуть не убил пенсионерку

Мужчине грозит 2 года тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уголовным сроком может закончиться прогулка компании детей в Дубовском районе. Дети гуляли на улице и решили устроить пикник возле дома 71-летней бабушки. Ребятня вела себя шумно: смеялась, галдела. Это не понравилось хозяйке. Она прогнала их. Но одна из девчонок пожаловалась отцу, и тот решил выяснить отношения с пожилой женщиной. Пришел к ней с битой. Завязалась сначала словесная перепалка, а затем 51-летний мужчина стал ей угрожать и выбил из рук две трости, на которые она опиралась, а затем выбросил биту в Волгу. Пенсионерка вызвала полицию.

- Волгоградцу избрали меру пресечения – подписку о невыезде. За угрозу убийством ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.