Под Волгоградом нашли погибшим мужчину, который ушел из дома больше недели назад

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области нашли погибшим 46-летнего мужчину, о котором не было ничего известно 10 дней. Житель Дубовки ушел из дома 11 июля, с тех пор он не выходил на связь. Во время поисков его нашли полицейские на территории бывшего санатория «Дубовки». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова. К сожалению, мужчина был мертв.

- Тело обнаружили сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий по заявлению о розыске мужчины, который 11 июля 2022 года ушел из дома и не вернулся, - отметила представитель следкома.

У мужчины не было повреждений и следов насильственной смерти. Следственный комитет организовал проверку. Напомним, волонтеры просили волгоградцев помочь в поисках 46-летнего жителя Дубовки.