Двое детей попали в больницу Волгограда с отравлениями уксусом и марганцовкой

Дети идут на поправку.

Сразу двое детей 21 июля оказались на больничной койке в детском отделении острых отравлений токсикологии больницы №25 в Волгограде. Одну девочку привезли из Дзержинского района. Двухлетняя непоседа нашла бутылку уксуса и решила из любопытства его попробовать. На крик прибежала мама. Она вызвала скорую, которая и отвезла малышку к опытным медикам.

Второй ребенок живет с родителями на хуторе Сакарка Городищенкого района. Он выпил марганцовки, которую оставили в доступном месте.

- Состояние обоих детей средней степени тяжести, стабильное, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.