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Политика22 июля 2022 9:05

Депутат Волгоградской областной думы оказался под санкциями ЕС

В «черный» список Евросоюза попал Михаил Струк
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Волгоградская областная дума

Фото: Волгоградская областная дума

Европейский союз опубликовал очередной пакет санкций против России. В него вошли многие политические деятели, предприниматели, корпорации и организации. Попал под санкции и депутат Волгоградской областной думы Михаил Струк. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный журнал Евросоюза.

Михаил Струк оказался в «черном» списке в связи с поддержкой спецоперации России на Украине. Парламентарий в облдуме возглавляет фракцию «Единая Россия» и председательствует в комитете по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

Также в новый список санкций была включена «Юнармия». Отметим, во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении заместителем начальника главного штаба работает олимпийская чемпионка из Волгограда Елена Слесаренко.

Напомним, ранее под санкции западных стран уже попадали волгоградские депутаты Госдумы, сенаторы, предприятия, журналисты.