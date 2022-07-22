Депутат Волгоградской областной думы оказался под санкциями ЕС

Фото: Волгоградская областная дума

Европейский союз опубликовал очередной пакет санкций против России. В него вошли многие политические деятели, предприниматели, корпорации и организации. Попал под санкции и депутат Волгоградской областной думы Михаил Струк. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный журнал Евросоюза.

Михаил Струк оказался в «черном» списке в связи с поддержкой спецоперации России на Украине. Парламентарий в облдуме возглавляет фракцию «Единая Россия» и председательствует в комитете по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

Также в новый список санкций была включена «Юнармия». Отметим, во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении заместителем начальника главного штаба работает олимпийская чемпионка из Волгограда Елена Слесаренко.

Напомним, ранее под санкции западных стран уже попадали волгоградские депутаты Госдумы, сенаторы, предприятия, журналисты.