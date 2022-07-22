Двух курсанток волгоградской академии МВД незаконно уволили со службы

Суд защитил права обучающихся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский райсуд Волгограда посчитал незаконным решение уволить двух курсанток академии МВД со службы в органах внутренних дел. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, в мае этого года после нарушения условий контракта во время учебной тренировки учащихся Ирину и Юлия уволили. Однако девушки решили добиваться правосудия, написав заявление.

- Суд пришёл к выводу, что имеются обстоятельства, которые свидетельствуют о явной несоразмерности принятого по результатам служебной проверки решения об увольнении обучающихся, - отметили в пресс-службе облсудов.

Курсанты хорошо учились 4 года, были добросовестны, ответственны, у них хорошие характеристики. Служитель Фемиды решил дать студенткам еще один шанс, признав увольнение незаконным. Также им выплатят компенсации.