Шесть городов Волгоградской области получат деньги на систему видеонаблюдения

Общая сумма субсидий - 28 миллионов рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

20 июля исполняющий обязанности губернатора Харичкин подписал важный для шести городов Волгоградской области документ. Им решили выделить субсидию для сегментов системы видеонаблюдения. Это важно для выполнения программы безопасности жизнедеятельности на территории региона.

Самую крупную сумму в 2022 году получит Волгоград. Ему выделяют 13 миллионов 688 тысяч рублей. 3 миллиона 400 тысяч получит город Волжский. 5 миллионов 964 тысячи рублей получит Камышин, Михайловке выделят 2 миллиона 422 тысяч рублей. На Урюпинск запланировано 1 миллион 647 тысяч рублей, а на Фролово – 1 миллион 249 тысяч рублей. Общие же траты из областного бюджета на эту программу составят 28 миллионов рублей 400 тысяч рублей.

Камеры помогают при выявлении преступлений, поиске людей и нужны для профилактики правонарушений.