Клещи покусали 1252 жителя Волгоградской области

Роспотребнадзор рассказал о двух случаях заболевания Крымской лихорадкой Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2022 года Роспотребнадзор по Волгоградской области зарегистрировал 1252 случая обращения жителей региона по поводу укусов клещами. Это опасные насекомые, встреча с которыми может обернуться неприятными осложнениями. Так, у 2 человек диагностировали Крымскую геморрагическую лихорадку. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Волгоградцам напоминают о том, что в случае обнаружения клеща на теле необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Эти насекомые живут в траве, кустарниках. Они цепляются к одежде и затем присасываются к телу человека. После отдыха на природе или даче необходимо осмотреть кожные покровы. Плюс лучше пользоваться специальными средствами обработки одежды.

- Если в течение 14-ти дней после присасывания клещей Вы почувствовали изменения в самочувствии, необходимо обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща или клещей, - добавили в Роспотребнадзоре.