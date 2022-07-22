«Ситиматик-Волгоград» провел самый массовый экоурок в пришкольном лагере лицея № 10

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» продолжает практику проведения экоуроков в летние каникулы. На днях по заявке учебного заведения такое занятие состоялось в пришкольном лагере лицея № 10 Кировского района Волгограда. В нем приняло участие порядка 90 отдыхающих в лагере ребят – пока это самый массовый экоурок в практике регионального оператора. При этом на этот раз среди участников были и дети дошкольного возраста.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

По традиции экоурок прошел на тему раздельного сбора отходов, а также работы регионального оператора. Большой интерес юной аудитории вызвала информация о перегрузочном пункте регоператора с элементами сортировки, который расположен в Кировском районе. Ребята внимательно слушали рассказ и смотрели видео о том, как работает сортировочная линия, какие вторичные материальные ресурсы (ВМР) там отбираются, как они прессуются и отправляются на переработку, а также какие изделия получаются из них в дальнейшем. Свой интерес ребята пояснили тем, что на базе пришкольного лагеря проходит акция под названием «Пластиковым бутылкам – новую жизнь!», однако пока нет понимания, куда впоследствии сдать весь собранный ПЭТ.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В компании «Ситиматик-Волгоград» решили выступить партнером этих экосоревнований и по окончании акции предоставили спецтранспорт для вывоза пластика в экопункт «Вторматик», где, напомним, за вознаграждение принимают ВМР от населения. Накануне были подведены итоги акции – за две недели ребятами было собрано более 60 кг пластиковых бутылок. Все они отправились во «Вторматик» и будут отправлены на переработку. Этот показатель стал рекордным приемом пластика за три месяца работы экопункта. От лица регионального оператора отрядам-победителям были вручены сувениры с символикой экопункта «Вторматик». Отметим, что подробную информацию о пункте можно найти на сайте, а за новостями удобно следить в телеграмм-канале.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Экологические уроки в школах «Ситиматик-Волгоград» проводит с 2020 года. В компании разработана образовательная программа «Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»», методические материалы которой есть в свободном доступе на сайте регоператора 34.citymatic.ru. Ими можно пользоваться самостоятельно или сделать заявку регоператору на проведение урока в школе.