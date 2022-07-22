В Прудбое в Волгограде новобранцы прошли полосу препятствий с элементами боя

Новобранцы справились с непростым испытанием.

Призывная кампания завершилась 31 июня, теперь новобранцам предстоит пройти азы армейской подготовки. Командиры уже начали активную работу с молодыми ребятами. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа МО РФ, солдаты разведподразделений мотострелкового соединения ЮВО впервые преодолели полосу препятствий с элементами боя на Прудбое в Волгоградской области.

Всего необходимо было пройти 500 метров. Но дались новобранцам они не легко. Ведь среди испытаний были колючая проволока, рвы, железные трубы, горящие стены, разрушенные дома, подземные ходы, завалы, окопы. При этом вокруг все взрывалось, срабатывали сигнальные мины, звучали выстрелы.

Испытания ребята выдержали. Их тренируют, чтобы в стрессовых, нестандартных ситуациях и при выполнении боевых задач у них был необходимый навык. Чтобы они не растерялись и смогли выполнить поставленные перед ними задачи.