Волгоград оказался в десятке «умных городов» России

Волгоград занял 7-е место в списке "IQ городов" Фото: Екатерина СИМОХИНА

В России определили «умные города». В рейтинге «IQ городов» оценивался уровень цифровизации городского хозяйства по итогам 2021 года. Волгоград в категории «Крупнейшие города» оказался в десятке, он занял 7-е место. Этого удалось добиться благодаря внедрению передовых цифровых и инженерных решений в работу своей городской и коммунальной инфраструктуры, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации областного центра.

В 2021 году в Волгограде начал работу муниципальный центр управления транспортом как части интеллектуальной транспортной системы региона. Были установлены около 60 систем автоматического регулирования потока машин. Система «Умный светофор» позволяет оперативно получать информацию о ДТП во всех районах Волгограда, корректировать работу светофоров, чтобы разгружать пробки на дорогах. В прошлом году появились 94 камеры видеонаблюдения, 16 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Отметим, 1-е место в рейтинге «IQ городов» заняла Москва, следом расположились Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Также выше Волгограда находятся Уфа, Казань, Красноярск.