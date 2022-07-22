Под Волгоградом ищут водителя ВАЗа, устроившего массовую аварию

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария произошла около двух часов дня 21 июля на трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 42-летний водитель «ВАЗа», у которого не было прав, ехал со стороны со стороны районного поселка в направлении Краснослободска. На улице Мирной в поселке Госпитомник выехал на встречку, где ан полной скорости протаранил «Хёндэ Гетц». Иномарку отбросила на ехавший мимо тягач «Вольво».

- В результате водитель автомобиля «ВАЗ-2106» совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение), съехал с дороги на противоположную обочину, после чего скрылся с места ДТП, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ГУ МВД.

Травмы получила 35-летняя пассажирка из иномарки. Ее увезли в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. А лихача, скрывшегося в места аварии, разыскивают полицейские.