В Волгограде выделили участки под новые школы и жилую застройку

Все изменение не противоречат Генплану. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Заседание Гордумы 21 июля получилось очень насыщенным. Депутаты приняли изменения в ряд важных документов. Один из них Правила землепользования и застройки Волгограда. Парламентарии меняли зонирование в соответствии с современными запросами градостроительства в городе.

Так в Ворошиловском районе на улице Нежданова появится новый жилищный комплекс из 5 и 10-этажных домов. Застройщик возведет там новую школу на 540 мест и детский сад на 130 мест. В Тракторозаводском районе на улице Тракторозаводской запланировано строительство детсада на 140 мест и начальной школы на 130 мест. В Советском районе на улице Слесарной выделили участок под школу на 820 мест и сада на 380 мест.

В Красноармейском районе готовится к воплощению крупный инвест-проект - масштабная многоэтажная застройка с объектами социального назначения: школой, садом. Все это появится на территории бывшего хосписа, которому выделили другое новое помещение.

Также депутаты одобрили передачу муниципального помещения по улице Фадеева, 17 соцзащите Красноармейского района. Прежде социальная служба находилась в двух помещениях, одно из которых пришло в негодность.