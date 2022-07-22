64 школьника из Волгограда будут получать стипендию по полторы тысячи рублей в месяц

Дети заслужили такое поощрение.

Депутаты Городской думы утвердили список школьников, которым положена персональная стипендия. Ее будут получать с 1 сентября 64 ребенка.

Их имена выбирали не случайным способом. Мальчишки и девчонки честно заслужили эти ежемесячные выплаты. Кто-то выиграл олимпиады, кто-то показал себя в общероссийских творческих конкурсах, кто-то стал лучшим в соревнованиях. 20 детей получат деньги за достижения в учебе, 20 – за достижения в исскустве, еще 24 – за высокие показатели в спорте. В числе награжденных 4 ребенка с ограниченным возможностями здоровья, но неограниченными способностями в творчестве.

Размер выплаты – 1500 рублей в месяц. Ребята будут ее получать до 31 августа 2023 года.

- Радует, что добрая традиция вручения стипендий Волгоградской городской Думы сохраняется, и в городском бюджете ежегодно предусматривается финансирование данной статьи, - пояснила депутат Гордумы Лариса Тропкина, которая много лет возглавляет лицей №5.