В Волгограде ремонт улицы Пожарского приближается к финишу

В Волгограде продолжается ремонт дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До завершения ремонта улицы Пожарского в Кировском районе Волгограда осталось совсем немного: основная часть работы позади, подрядчику осталось уложить финишный слой асфальта и нанести разметку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, именно этим сейчас и занимаются специалисты. Площадь полотна – 8,8 тысяч квадратных метров.

- Ранее рабочие провели фрезерование старого покрытия, укрепили обочины и уложили выравнивающий слой асфальтобетона, - отметл в мэрии.

Напомним, ремонт разбитых волгоградских улиц проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В южной части города-героя приводят в порядок улицы Никитина, Губкина, Подольской и других.