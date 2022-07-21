Под Волгоградом водитель «шестерки» устроил аварию на трассе и сбежал с места ДТП

Пассажирка иномарки попала в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария на трассе Волгоград-Волжский в районе хутора Госпитомник произошла около двух часов дня 21 июля. 42-летний водитель на ВАЗ 2106 выехал на встречную полосу для обгона, но не рассчитал времени. Он столкнулся с Hyundai Getz. От удара иномарку вынесло на грузовик. Водитель фуры пытался избежать аварии, но времени для этого уже не было. Само вазовское авто потянуло на ограждение, а затем машина съехала в кювет.

Несмотря на полученные травмы, водитель «шестерки» сбежал с места ДТП. Возможно, испугался медицинского освидетельствования. Также выяснилось, что у волгоградца нет прав.

Помощь врачей потребовалась пассажирке иномарки. Ее на «скорой» увезли в больницу №25.

Водитель ВАЗа сбежал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Полиция ведет розыск водителя ВАЗ2106, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

Ему предстоит ответить за устроенное дтп, за вождение без прав и за оставление места аварии.