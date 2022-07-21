Два района Волгограда оставят без света 22 июля

Отключения запланировали на 10 улицах. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу, 22 июля 2022 года, среди коммунальных страдальцев, которым предстоит сидеть без света, сплитов и с подтаявшими холодильниками, окажутся жители двух районов Волгограда. Плановые работы, из-за которых отключат электричество, пройдут в Дзержинском и Советском районах областного центра. Если жителям Дзержинского терпеть неудобства придется всего полдня, то жителям Советского электроэнергия будет недоступна в течение 10 часов с утра до вечера, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

В Дзержинском районе среди коммунальных страдальцев, которые останутся без света 22 июля 2022, будут жители пяти улиц по адресам: ул. Алябьева, дома №74-5, 74А, 86, ул. Антарктидская, №70 и 72, ул. Совнаркомовская, дома №151, 151а-159, ул. Селегинская, №10а, 10б, ул. Хоперская, №142-156. Электричества здесь не будет полдня – с 9 до 13 часов.

Отключения электричества в Советском районе продлятся целый день – с 9 утра до 19.00 и затронут также пять улиц: ул. Комарова, дома №53, 55, 54-58, 62,65, 67, ул. Владимирскую, №21, 25, 33/1, 33/2, 35, 39-47, 46-56, 57-63, ул. Я.Купалы, №43-61, 44-58, 58а и 47а, ул. Научную, №26, 30-48 и 33, ул. Светлую, дома № 2-8.