Иммунолог рассказал волгоградцам, почему лучше прививаться летом

Волгоградцам советуют вакцинироваться летом. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Статистика заболеваемости коронавирусом заметно упала по сравнению с февралем, однако впереди осенне-зимний период, к которому лучше уже начать подготовку. Такой совет дает внештатный аллерголог-иммунолог облздрава Анна Панина. По словам эксперта, в теплый сезон циркуляция разных инфекций заметно уменьшается, иммунитет наоборот укрепляется. Поэтому прививку будет перенести легче.

- Прежде всего, в сезон отпусков и каникул жителям легче и проще пройти процедуру иммунизации. Как правило, основная масса граждан проходит вакцинацию только в начале осени – в сезон массового распространения ОРВИ. В это время в учреждениях наблюдаются очереди из инфицированных пациентов, формируются потоки граждан, желающих привиться не только от ковида, но и от других вирусов. Все это делает посещение медучреждений для здоровых людей рискованным, - отмечает врачи высшей категории Анна Панина.

Что касается ковида, то он никуда не делся и продолжает мутировать. Поэтому вакцинация в случае очередной волны заболеваемости поможет легче перенести новые подвиды штамма «омикрон».