За неделю цены на бензин в Волгоградской области не изменились

Бензин не подорожал. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 21 июля, Волгоградстат опубликовал средние цены на бензин в период с 8 по 15 июля. За неделю топливо не подорожало, но и не подешевело. Цены остались как в первой половине месяца. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в профильном ведомстве.

Дизельное топливо автомобилисты покупают за 52 рубля 75 копеек за литр. АИ-92 стоит 47 рублей 71 копейку. За бензин марки АИ-95 волгоградские водители платят на АЗС 52 рубля 93 копейки, за АИ-98 – 57 рублей 89 копеек.

Отметим, что по сравнению с февралем дизельное топливо, а также АИ-92, АИ-95 немного стали дешевле. На 39 копейки вырос в цене бензин марки АИ-95.