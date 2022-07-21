Волгоградская облдума закупает новогодние подарки на 1,2 млн

Стало известно, что подарят депутаты детям. Фото: Мария ЛЕНЦ

На дворе июль, а Волгоградская областная Дума уже закупает подарки для детей на Новый год. На сайте госзакупок региональный парламент разместил аукцион на приобретение конфет и шоколада на 1,2 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам, депутаты подарят детям 2912 новогодних сладких подарков. Вес набора должен быть не менее 700 граммов. В нем обязательно должна быть 50-граммовая плитка молочного шоколада, а также 650 граммов конфет – глазированных шоколадной глазурью, помадно-сливочных, молочных, шоколадных, а также карамельки, грильяж, пралине. Каждого наименования - не менее двух штук. Запакуют все это в тубу из прессованного картона с новогодним оформлением. Цена каждого подарка - около 412 рублей.

Конфеты не будут почти полгода храниться в облдуме, привезти подарки депутатам на склад должны с 5 по 9 декабря 2022 года.