В волгоградских магазинах подорожали свинина, молоко, хлеб

В Волгоградской области за неделю подорожала свинина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области подвели итоги очередного мониторинга цен на продукты. Не обошлось без нового подорожания. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, на неделе с 8 по 15 июля на 1,38% увеличилась стоимость свинины. На рынках и в магазинах она в среднем оценивается в 320,48 рубля. На 1,86% подросли ценники на вареную колбасу, на 1,55% - на стерилизованное молоко, на 2,26% детские фруктово-ягодные консервы. На 1,54% подорожал ржаной хлеб, килограмм в среднем стоит 55,98 рубля. Полукопченая колбаса, сливочное масло, пастеризованное молоко, творог, детские овощные консервы, сахар-песок, макароны подросли в цене менее чем на 1%.

Среди подешевевших продуктов снова овощи. Картофель стал еще выгоднее на 14,89%, капуста – на 6,49%, свекла – на 9,29%, огурцы – на 4,29%, лук – на 3,81%, помидоры – на 1,11%. Также снизились цены на сосиски на 1,23%, на сыр – на 1,36%, на яйца – на 3,05%, на соль – на 1,72%, на муку – на 1,29%. Стали выгоднее на 2,51% яблоки, на 4,89% - бананы, на 1,16% - рис, на 1,77% - гречка.

Отметим, в июне в Волгоградской области была зафиксирована дефляция среди цен на продукты. Впервые за год их общая стоимость снизилась.