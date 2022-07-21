В Волгограде прокуратура проверит все аттракционы в парке ЦПКиО после ЧП с "Колесом обозрения"

Проверят не только "Колесо обозрения", но и остальные аттракционы. Фото: Волгоградская областная прокуратура

В парке ЦПКиО грядут большие проверки прокуратуры Волгоградской области. Это связано с ЧП, которое произошло накануне. Вечером 20 июля остановилось "Колесо обозрения" с людьми в кабинках. Заперт на высоте оказался 21 человек. Пришлось эвакуировать их по пожарной лестнице.

- По предварительным данным, причиной остановки аттракциона явилась техническая неисправность системы электроснабжения, что привело к выходу из строя двух моторов-редукторов, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Сейчас идет большая проверка, по итогам которой уже будет вынесено решение: будет ли работать аттракцион дальше, и будут ли наказывать владельца. Кроме «Колеса» оценят безопасность и на других развлечениях парка.

Кстати, внутреннюю ревизию с привлеченим сторонних специалистов проводит и само руководство ЦПКиО.