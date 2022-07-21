Грозы и град: какой будет погода в Волгоградской области 22 июля

В ближайшие дни в Волгограде ожидаются осадки. Фото: Юлия Данильченко

После невыносимой жары в Волгоградской области посвежеет до +26 градусов. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональном Гидрометцентре. 22 июля ночная температура будет колебаться от +10 до +15º тепла. В пятницу волгоградцам стоит прихватить с собой зонтики – будут дожди, грозы и даже град, как сегодня.

Из неприятного – снова сильный ветер, порывы которого местами достигнут 15-20 метров в секунду. Так что лучше соблюдать всем известные правила - не ставить машины под деревьями шаткими конструкциями, да и самим подобные места обходить стороной.

Кстати, такая же погода будет в ближайшие выходные. 23 и 24 июля ожидаются осадки и +25-26 градусов тепла. Стоит учесть это при планировании отдыха. Купаться будет прохладно.