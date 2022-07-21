В Волгограде руководитель фирмы сдавал на металл гаражи горожан

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде возбудили уголовное дело на 38-летнего генерального директора фирмы, который подозревается в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере. У организации мужчины был договор с администрацией Советского района. Компания с февраля по март 2022 года должна была демонтированные гаражи волгоградцев перевозить на места временного хранения и обеспечить сохранность. Но гендиректор разрезал гаражные боксы на чисти и сдавал на металл. Горожанам причинили ущерб на 1,7 миллиона рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Основанием для возбуждения дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные оперативными сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волгограду, - отметили в региональном Главке МВД.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере». Мужчину отправили в СИЗО. Уже известно, что он распилил и сдал на металл 11 волгоградцев, они обратились в полицию. Гендиректор фирмы заработал на 90 гаражных боксах, а также на имуществе, которое находилось в них. Причем там были даже автомобили и мотоциклы.

- Граждан, пострадавших от деятельности указанного лица, утративших имущество, просят обращаться в Управления МВД России по Волгограду, - отметили в региональной полиции.