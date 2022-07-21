В Волгограде «Народная ярмарка» возобновила работу после обрушения корпуса

Рынок возобновил работу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгограде 21 июля 2022 года штатном режиме возобновила работу «Народная ярмарка» в Дзержинском районе, где накануне произошло обрушение в одном из корпусов. Рыночный комплекс открыл двери для покупателей за исключением поврежденного здания, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Вопросы, связанные с дальнейшей эксплуатацией корпуса, будут решаться собственником после проведения обследования, - рассказали в администрации города.

По данным собственника торгового комплекса - ООО «Народная ярмарка», 20 июля на рынке в ходе строительных работ обрушились конструкции в торце здания. Торговцам дали возможность забрать вещи и товары из поврежденного корпуса под контролем спасателей. Точки в этом здании были у 80 человек. Сегодня им дали места и возможность торговать в соседнем здании.