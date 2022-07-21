В Волгограде во время отдыха в бане 17-летний подросток устроил поножовщину

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

17-летний житель Волгограда стал фигурантом уголовного дела после потасовки в бане, где он чуть не убил 18-летнего приятеля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, юношу подозревают по статье 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).

Сам инцидент случился 18 июля в банном комплексе на улице Кабардинской, где отдыхали ребята 17-18 лет. В какой-то момент между двумя произошел серьезный конфликт.

- Достав из своей сумки оружие, подозреваемый нанес своему 18-летнему оппоненту один удар, причинив ему проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, - уточнили в следкоме.

Очевидцы вызвали скорую, раненного молодого человека увезли в больницу. Ему оказали помощь. Второй участник потасовки сбежал и спряталнож Но его задержали. Расследование уголовного дела продолжается.