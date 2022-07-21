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Происшествия21 июля 2022 11:06

В реке под Волгоградом утонул пьяный мужчина

Его тело пока не нашли
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Поиски ведутся с привлечением водолазов

Поиски ведутся с привлечением водолазов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области в реке Цимла утонул 50-летний мужчина. Трагедия произошла еще 20 июля в Чернышковском районе. В 100 метрах от улицы Молодежной в рабочем поселке Чернышковский мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, решил поплавать в речке. Но, к сожалению, он не рассчитал свои силы. Очевидцы видели, как он нырнул в воду, но обратно не вынырнул. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Тело мужчины пока не нашли. Поиски в реке Цимла продолжаются с привлечением водолазов. Следственный комитет организовал проверку.