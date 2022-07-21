Волгоградцам рассказали о сбоях в работе «Электронной регистратуры», «Сетевом городе» и «Транспорте»

Если заметили сбой, воспользуйтесь советом от экспертов. Фото: скрин.

После введения санкций, в том числе на IT-сферу, жители Волгоградской области стали замечать сбои в работе с такими важными сервисами как «Сетевой город. Образование», «Электронная регистратура» и «Транспорт Волгограда». Пользователи жалуются, что ресурсы иногда просто не загружаются либо не работают.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета информационных технологий Волгоградской области, для устранения проблем необходимо перейти на отечественные браузеры – Яндекс или Спутник. Но не всем они подходят, поэтому дял пользователей иностранных браузеров типа Mozilla, Edge, Google Сhrome есть еще один действенный совет.

- Для иностранных браузеров данный сертификат не является доверенным, поэтому нужно нажать кнопку «все равно перейти» и осуществиться переход на нужный Вам сайт, - советуют эксперты.