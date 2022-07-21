За сутки лихачи сбили 4 детей на трассах Волгоградской области

Детей увезли в больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 20 июля, на трассах Волгоградской области под колесами машин оказались сразу 4 ребенка. Одно ДТП произошло в Камышине, где мать с трехлетним сыном сбила легковушка. В тот же день в Средней Ахтубе лихач на «Лифане» сбил 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

8-летний школьник из Волгограда пострадал, перебегая дорогу в неположенном месте в Кировском районе. Его сбил водитель «Ауди» на переулке Советском. Девочка 9 лет также внезапно выбежала на улицу Солнечную в Городище. Как итог – все дети получили различные травмы.

- В результате ДТП несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести госпитализированы, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД,