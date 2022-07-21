«Ситиматик-Волгоград» информирует о каналах связи по доначислениям за услугу вывоза отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» открыт для связи с жителями по вопросам произведенных доначислений за оказанную услугу по вывозу отходов. Напомним, что в результате актуализации данных было выявлено порядка 30 тыс. адресов жителей Волгоградской области, по которым не было начислений платы за коммунальную услугу «Обращение с ТКО». На этом основании региональный оператор доначислил плату за оказанную услугу тем, кто ее не оплачивал в 2020-2021 годах. В текущем июле такие потребители получили квитанции, в которых указана полная сумма доначисления, а на внутренней стороне платежного документа размещено соответствующее разъяснение.

До конца 2022 года «Ситиматик–Волгоград» предоставляет возможность оплатить сумму доначисления без пени и с предоставлением рассрочки. Для этого необходимо обратиться:

- на официальную электронную почту: info.vlg@citymatic.ru или recalculation@vlg.citymatic.ru

- на официальный сайт в раздел «Обращение в компанию»;

- по почтовому адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.5.

- лично в абонентский отдел по адресу: ул. Коммунистическая, д. 40 по предварительной записи по номеру: 8 (8442) 32-63-60.

В случае выявления фактов несоответствия суммы доначисления по количеству проживающих, фактическому адресу и т.п. потребителю необходимо обращаться на участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и в отделения МФЦ Волгоградской области, а также по электронной почте: orn@ivc34.ru. Консультацию по данным вопросам можно получить по номерам, обозначенным в квитанциях с доначислением. Формы заявлений на перерасчет, внесение изменений в лицевой счет и др. есть на сайте регоператора в разделах «Для физических лиц» или «Для юридических лиц» соответственно.

Для удобства граждан на сайте регоператора создана кнопка «Я не получил платежку», с помощью которой можно оперативно сообщить, что вам не доставлен платежный документ. Также есть возможность подписаться на получение электронной квитанции на сайте расчетного агента компании – АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по ссылке. Здесь удобно отслеживать детальную информацию по своему лицевому счету и дистанционно оплачивать коммунальную услугу «Обращение с отходами».

Все перечисленные каналы связи и контактная информация о региональном операторе размещена на квитанциях, которые ежемесячно доставляются в почтовые ящики жителей.